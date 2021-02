La donna per me: iniziate le riprese del film che segna l'esordio di Francesco Gabbani come attore

Francesco Gabbani compierà il suo debutto in veste di attore con il film La donna per me, diretto da Marco Martani, le cui riprese sono iniziate.

Il lavoro sul set ha preso ufficialmente il via il 25 febbraio e il progetto è prodotto da Lucky Red con Rai Cinema in collaborazione con Sky.

La donna per me è stato scritto da Eleonora Ceci e il film viene descritto come una commedia romantica con Andrea Arcangeli e Alessandra Mastronardi. Nel cast anche Stefano Fresi, Cristiano Caccamo, Eduardo Scarpetta e Francesco Gabbani.

Le riprese si svolgeranno tra Spoleto e Roma.

La sinossi anticipa:

Cosa faresti se ti potessi togliere qualsiasi dubbio prima di prendere la decisione più importante della tua vita? Cosa succederebbe se, per magia, potessi vivere assecondando tutti i tuoi desideri più profondi?

Tutto questo sta per succedere ad Andrea, un ragazzo di trent'anni alla vigilia del matrimonio con Laura, conosciuta all'università e con cui da allora ha costruito la sua vita.

Qualche dubbio di troppo trasforma l'esistenza di Andrea che si risveglia ogni giorno in una vita diversa, in un se stesso diverso e in realtà in cui Laura non è mai stata la sua compagna. Scoprendo le mille declinazioni che avrebbe potuto prendere la sua vita, da single scapestrato e sciupafemmine a rockstar di successo, Andrea deve fare però i conti con la mancanza di Laura. Cercherà di rompere l'incantesimo?