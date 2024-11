La Corrida, da stasera Amadeus riporta lo storico show sul Nove: ospiti e anticipazioni della prima puntanta

C'è grande attesa per La Corrida targata Amadeus, nuova edizione dello storico show di Canale 5 che da stasera, mercoledì 6 novembre, torna in prima serata sul Nove: ecco tutte le anticipazioni.

Uno show che è una garanzia: La Corrida è stato uno dei programmi tv (e prima ancora in radio) che ha segnato la storia dell'intrattenimento italiano, e ora torna, in prime time, da stasera sul Nove, grazie ad Amadeus. L'ex presentatore Rai crede fortemente nel successo de La Corrida tanto da acquistare il format e di modellarlo secondo i nuovi usi e consumi del pubblico.

Quella in onda in questo mercoledì 6 novembre, a partire dalle 21:30, sarà la prima delle 8 puntate ordinate - salvo cambiamenti dell'ultimo minuto -. Il nuovo show, ha assicurato il conduttore, conserverà l'identità de La Corrida storica, ma, allo stesso tempo, cercherà di innovare il programma senza stravolgere la sua identità.

La Corrida: anticipazioni della prima puntata

Il programma rispetto alle passate edizioni resta immutato. Amadeus ha previsto solo qualche cambiamento per rendere lo show più dinamico. I dilettanti restano al centro del palco con le loro performance divertenti e inusuali, come immutata resta la centralità del giudizio del pubblico. I concorrenti si esibiscono in diretta di fronte agli spettatori che, per l'appunto, hanno la possibilità di votare con applausi o fischi, regolati da un semaforo. Quando il semaforo è rosso si resta in silenzio, mentre il sistema di voto diventa attivo quando il semaforo passa al verde. Al termine di ogni puntata, il concorrente che riceve il consenso del pubblico avanza verso la finale.

Ad accompagnare le esibizioni dei concorrenti c'è l'orchestra in studio diretta dal maestro Leonardo De Amicis, direttore già noto per aver collaborato con Amadeus durante i suoi Festival di Sanremo. Novità della nuova edizione sono il ripescaggio e l'ospite speciale. La scelta è caduta su Nino Frassica, un nome che non ha bisogno di presentazioni: sarà lui il primo ad avere il compito di valutare le performance dei dilettanti e a dare la possibilità a uno di loro di essere ripescato, regalando così una chance ulteriore per la finale.