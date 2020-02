La Corrida 2020: stasera su Rai1 la prima puntata, con Carlo Conti e Ludovica Caramis

La Corrida 2020 parte stasera su Rai1, alle 21:25, con la prima puntata, con quello che è il suo conduttore ormai da 3 anni, Carlo Conti, con la valletta, Ludovica Caramis, ma soprattutto con l'esercito di dilettanti allo sbaraglio pronti a mostrare in TV le proprie particolari abilità.

Insieme a loro, per la prima volta, ci sarà una inusuale giuria di esperti (tutti concorrenti delle precedenti edizioni del programma) che commenterà alla sua maniera quanto di buono (o di meno buon) si vedrà sul palcoscenico. Ma vero e solo giudice della competizione resta come sempre il pubblico in studio. Dunque, dopo il successo di ascolti del 2019, ritorna in tv lo storico programma di casa Rai, prodotto in collaborazione con Banijay Italia. Sono passati più di 50 anni dal debutto (in radio) di quello che si può definire come il primo e vero talent dedicato a veri e inimitabili dilettanti, indissolubilmente legato ai suoi ideatori Corrado e Riccardo Mantoni.

La Corrida 2020 resta fedele all'originale, con tutti gli elementi tradizionali: l'orchestra del maestro Pinuccio Pirazzoli, il semaforo posto al centro del palco, il pubblico, proveniente da ogni parte d'Italia, che con pentole, fischietti, campanacci o applausi dimostrerà di avere apprezzato o meno le varie esibizioni in gara. Carlo Conti osserverà le proposte di ogni concorrente seduto sullo sgabello, a un passo dalle quinte.