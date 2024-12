L.A. Confidential: due star rifiutarono inizialmente i ruoli

Il film di Curtis Hanson tornerà questa sera in onda su Rai 4.

Tratto dall'omonimo romanzo di James Elliott, L.A. Confidential è uno dei thriller noir più famosi degli anni '90. Diretto da Curtis Hanson, il film è scritto dallo stesso regista insieme a Brian Helgeland.

Presentato in concorso al Festival di Cannes nel 1997, L.A. Confidential presenta un cast ricco di grandi star ma non tutte accettarono sin da subito di prendere parte al film. Due di loro inizialmente rifiutarono l'offerta prima di ripensarci. Il film sarà in onda questa sera, sabato 28 dicembre, alle ore 21.20 su Rai 4.

Le due star che rifiutarono L.A. Confidential

In realtà, i due attori all'epoca erano poco noti al pubblico americano: si tratta di Guy Ritchie e Russell Crowe, ben prima del successo ne Il gladiatore. Inizialmente, Ritchie e Crowe rifiutarono le parti offerte.

Kevin Spacey, Russell Crowe e Guy Ritchie in una scena di L.A. Confidential

Tuttavia, la determinazione del regista fu fondamentale. Curtis Hanson era convinto di voler replicare ciò che proponeva il libro di Elliott: due personaggi inizialmente antipatici ma che, nel corso della storia mostrano tutte le loro fragilità che li avrebbero poi avvicinati agli spettatori. Scegliere Russell Crowe per Bud White e Guy Ritchie per Ed Exley, all'epoca dei volti del tutto anonimi per il grande pubblico, ha permesso agli spettatori di scoprire i personaggi senza avere preconcetti.

La trama di L.A. Confidential

Ambientato nella Los Angeles degli anni '50, il noir di Curtis Hanson racconta la storia di tre poliziotti molto diversi fra loro e interpretati da Russell Crowe, Guy Ritchie e Kevin Spacey, che indagano su un brutale omicidio legato alla corruzione e al crimine organizzato.

Intrighi politici, scandali e torbidi percorsi che si intrecciano caratterizzano l'opera di Hanson. Nel cast sono presenti anche Kim Basinger, James Cromwell, Danny DeVito e David Strathairn.