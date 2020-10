La classe - Entre les murs: stasera su Rai5 il film Palma d'oro a Cannes nel 2008

Visione consigliata di martedì 6 ottobre 2020 è La classe - Entre les murs, in onda stasera su Rai5 alle 21:15 e trasmesso senza interruzioni pubblicitarie.

Il regista Laurent Cantet firma un viaggio dal taglio documentaristico nell'anno scolastico di una scuola media francese.

François Bégaudeau in una scena di Entre les murs

La classe - Entre les murs è tratto da un libro semi-autobiografico dell'insegnante François Bégaudeau, che interpreta anche il ruolo principale nel film.

Bégaudeau insegna francese in una scuola difficile. La sua aspirazione è quella di riuscire a istruire i ragazzi senza però omologarli. Per riuscire a motivarli, quando sfuggono al controllo, è disposto anche ad andarli a cercare e a metterli davanti ai loro limiti. Pronto ad accettare talvolta il rischio di un clamoroso insuccesso.

Nel 2009 La classe è stato candidato all'Oscar come Miglior film straniero, al Nastro d'Argento e al David di Donatello come miglior film europeo. Non ha portato a casa nessuno di questi premi ma ne ha vinto uno di gran lunga più importante e simbolico per una produzione francese: nel 2008 si è aggiudicato la Palma d'oro al Festival di Cannes, 21 anni dopo Sotto il sole di Satana di Maurice Pialat, l'ultimo film completamente prodotto in Francia ad aver ottenuto l'ambito riconoscimento.