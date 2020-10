La classe - Entre les murs è ispirato alla vera vita del protagonista, ex insegnante

La classe - Entre les murs è ispirato alla vita vera del protagonista, la pellicola è tratta da un libro semi-autobiografico dell'insegnante François Bégaudeau, che interpreta anche il ruolo principale nel film. Il film aveva una sceneggiatura originale ma gran parte delle conversazioni sono state improvvisate in classe.

François Bégaudeau in una scena del film La classe - Entre les murs

L'ex insegnante parigino François Bégaudeau interpreta una versione di se stesso in questo film di Laurent Cantet. Secondo la pubblicazione britannica The Independent, il regista ha selezionato il cast di adolescenti tra coloro che si sono iscritti ai corsi pomeridiani; i genitori presenti nel film, con un'eccezione, sono quelli degli studenti nella vita reale.

Per fornire maggiore naturalezza alle scene la pellicola è stata girata in tempo reale, senza interruzioni. Nella classe erano presenti tre videocamere, una delle quali seguiva l'insegnante François, mentre altre due erano puntate sui ragazzi, una su quello che stava parlando e una su quello che aveva la battuta successiva.

Il regista controllava il tutto su tre monitor e dava indicazioni ai cameraman su come e quando muoversi e, soprattutto, chi inquadrare. A proposito de La classe - Entre les murs Cantet ha dichiarato: "Desideravo mostrare la scuola in tutta la sua complessità contemporanea: i ragazzi non imparano nulla e i professori non sono sempre certi che ciò che fanno sia giusto."