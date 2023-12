La chimera: dopo l'appello video aumentano gli schermi per il film di Alice Rohrwacher

Lo scherzoso appello della regista Alice Rohrwacher e dell'interprete Josh O'Connor, che invitavano il pubblico a recarsi nei cinema di fiducia per chiedere la proiezione de La chimera, ha sortito l'effetto sperato.

Aumentano le sale del film che ha fatto il suo debutto a Cannes soprattutto grazie al pubblico, in particolare ai moltissimi giovani che lo hanno sostenuto con un intenso passaparola tramite i social.

"Da ieri La Chimera è diventato il primo incasso in molte sale delle più grandi città italiane fra cui l'Anteo di Milano, l'Eden di Roma, l'Odeon di Bologna, il Nazionale di Torino e il Fiorella di Firenze, che proseguiranno la programmazione per il terzo weekend. Il video con la chiamata alle armi da parte della regista Alice Rohrwacher e del protagonista Josh O'Connor, che ha avuto oltre 1 milione di visualizzazioni sul web, è evidentemente riuscito a smuovere qualcosa di importante e ha avuto un forte impatto" dichiara Luigi Lonigro, Direttore di 01 Distribution "oltre che sugli spettatori, anche sugli esercenti italiani che hanno risposto all'appello e alle richieste del loro pubblico portando, in un periodo stagionale super affollato di nuove offerte, a 76 gli schermi che programmeranno il film nel prossimo weekend".

Di cosa parla La chimera

Scoprite la nostra recensione de La chimera. Ambientato negli anni '80, nel mondo clandestino dei "tombaroli", il film racconta di un giovane archeologo inglese (Josh O'Connor) coinvolto nel traffico clandestino di reperti archeologici. Completano il cast Isabella Rossellini, Carol Duarte, Alba Rohrwacher e Vincenzo Nemolato.

La chimera, presentato in concorso al Festival di Cannes, è una produzione tempesta / Carlo Cresto-Dina con Rai Cinema, in coproduzione con Ad Vitam Production, Amka Films Productions, con il contributo di MIC - Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. E' distribuito in Italia da 01 Distribution.