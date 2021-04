La casa sul lago del tempo: il film con Keanu Reeves e Sandra Bullock stasera su La5

Stasera su La5 alle 21:10 va in onda La casa sul lago del tempo, il film romantico che, dopo 12 anni, riunisce sul grande schermo Keanu Reeves e Sandra Bullock.

Una serata romantica, quella di stasera su La5, da trascorrere con La casa sul lago del tempo, in onda alle 21:10, e in compagnia dei due protagonisti, Keanu Reeves e Sandra Bullock.

Sandra Bullock in La casa sul lago del tempo

Diretto nel 2006 dal regista argentino Alejandro Agresti, remake di Si-wor-ae, pellicola coreana del 2000 diretta da Lee Hyun-seung, La casa sul lago del tempo racconta di Kate Forster (Sandra Bullock), solitaria dottoressa che sta lasciando una casa sul lago per trasferirsi a Chicago. Prima di andare via Kate lascia un messaggio nella cassetta postale per l'inquilino successivo: le impronte di zampe erano già lì quando è arrivata.

Keanu Reeves in una sequenza del film La casa sul lago del tempo

Alex Wyler (Keanu Reeves), un giovane architetto, prende possesso della casa sul lago che anni prima suo padre aveva progettato. Trovata la lettera di Kate, Alex nota che non ci sono segni di zampe da nessuna parte ma, durante la ristrutturazione, un cane corre sulla vernice e lascia le sue impronte, esattamente dove Kate aveva indicato. Sconcertato, Alex risponde alla donna, dando così il via a una corrispondenza che cambierà la vita di entrambi..

Nel 2006 il film si è aggiudicato il premio per il miglior bacio ai Teen Choice Awards, ma ha anche ricevuto una nomination per la migliore reunion sullo schermo: Keanu Reeves e Sandra Bullock sono infatti tornai a recitare insieme 12 anni dopo Speed.