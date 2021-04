La casa sul lago del tempo: dove si trova la casa del film?

Scopriamo qualcosa in più sulla location principale de La casa sul lago del tempo e dove si trova la casa intorno alla quale gira la storia del film con Keanu Reeves e Sandra Bullock e che fu costruita nei pressi nel Maple Lake a Willow Springs, nell'Illinois.

Una scena del film La casa sul lago del tempo

Esattamente quindici anni fa usciva nelle sale La casa sul lago del tempo, il film diretto da Alejandro Agresti, remake di Si-wor-ae, la pellicole sudcoreana del 2000 diretta invece da Lee Hyun-seung. Chiunque abbia visto almeno una volta la commedia statunitense sarà rimasto conquistato dalla storia che vede protagonisti Kate (Sandra Bullock) e Alex (Keanu Reeves) ma anche dalla casa che affaccia sul lago e che dunque presta il nome al titolo del film. Ebbene, l'affascinante location dell'opera non esisteva nella realtà ma è stata costruita appositamente per il film. Successivamente, dopo la fine delle riprese, è stata smantellata, lasciando così scivolare sul fondale del lago le speranze di chi magari già sognava di recarsi lì per vivere quell'atmosfera da sogno che si percepisce durante la visione del film.

Sandra Bullock seduta accanto a Keanu Reeves in una scena del film La casa sul lago del tempo

La casa sul lago del tempo riunì sul grande schermo Reeves e Bullock, i quali già nel 1994 avevano condiviso il set in qualità di protagonisti del film Speed. Nel caso del film di Agresti, la star di Matrix ha interpretato l'architetto Alex Wyler, mentre Bullock ha prestato volto e voce alla dottoressa Kate Forster. I loro due personaggi vivono una storia d'amore decisamente fuori dal comune, coltivato tramite un costante scambio di lettere che li tiene collegati nonostante vivano in due anni differenti.

Tornando a parlare della casa, la struttura è stata costruita ai piedi del Maple Lake a Willow Springs, Illinois. Nelle note di produzione si legge: "Dopo settimane di esplorazione nelle località intorno ai laghi in Wisconsin, Michigan, Illinois e Indiana, nel tentativo di trovare qualcosa che incarnasse tutti gli elementi necessari, il team di produzione de La casa sul lago del tempo ha accettato la sfida ed ha costruito la casa da sé. Il Maple Lake si è rivelato l'ambientazione perfetta: naturalmente serena e romantica, con la struttura ed il terreno circostanti che Agresti aveva in mente". A progettare la casa è stato l'architetto britannico Nathan Crowley. Sono state necessarie 35 tonnellate di acciaio ed una troupe di quasi cento persone per finire la casa prima dell'inizio delle riprese. La costruzione si è conclusa nel giro di circa sette settimane.

"La casa è stata effettivamente costruita sulla terraferma vicino al lago, in cima a travi di acciaio che si innalzavano a tre metri sopra la linea dell'acqua", ha detto Crowley, aggiungendo: "Non era molto grande, ma la logistica era una vera sfida, soprattutto nel tempo limitato che avevamo a disposizione. Abbiamo anche fatto installare un sistema di riscaldamento per tenere al caldo i nostri attori". Crowley, che ha anche agito come scenografo, ha poi spiegato: "La casa era il nostro set più importante, l'unico pezzo chiave attorno al quale ruota la storia del film. Quindi aveva senso per noi creare esattamente quello che volevamo. Volevamo un misto di moderno e classico".

Riguardo la casa, Sandra Bullock ha svelato che c'era l'acqua corrente ma non i bagni. L'attrice ha poi aggiunto che la amava ed odiava vederla demolita: "Ero così delusa di non poterla tenere, spostarla e almeno usarla come una guest house da qualche parte".