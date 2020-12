La casa nella prateria: il reboot è in lavorazione per Paramount Tv Studios

La famiglia Ingalls tornerà in tv con il reboot de La casa nella prateria, l'iconico show andato in onda dal 1973 al 1985.

Paramount TV Studios e Anonymous Content stanno collaborando per lavorare al reboot de La casa nella prateria, una delle più amate serie tv degli anni '70, andata in onda fino al 1985, che potrebbe far tornare alcuni membri della famiglia Ingalls.

Le due società, infatti, stanno sviluppando un reboot de La casa nella prateria della durata di un'ora a episodio, basato sul romanzo di Laura Ingalls Wilder a cui si ispirava la serie tv originale. Questo nuovo progetto sarà prodotto da Trip Friendly, il cui padre, Ed Friendly, deteneva i diritti sui romanzi e ha prodotto la serie precedente. Joy Gorman, Dana Fox e Anonymous Content saranno anche produttori esecutivi.

Ancora non si sa chi potrebbe lavorare alla sceneggiatura del reboot, ma secondo l'Hollywood Reporter ci sarebbero già molti potenziali autori pronti a lavorare a questo ritorno.

L'originale serie tv La casa nella prateria è composta da ben 203 episodi di 52 minuti ciascuno, che raccontano le vicende della famiglia Ingalls. Le avventure partono dal terzo libro della serie e si concentrano in particolar modo sulle vicende della vita di Walnut Grove, piccolo villaggio del Minnesota, viste attraverso gli occhi della stessa Laura Ingalls, dall'infanzia all'età adulta. Alle nove stagioni della serie si sono aggiunti tre film per la tv realizzati fra il 1983 e il 1984.