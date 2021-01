La casa di carta, Rio (Miguel Herrán) piange di nuovo su Instagram: "Non voglio mangiare"

Miguel Herrán, noto per essere l'interprete di Rio ne La Casa di Carta, si è mostrato in lacrime in una serie di foto su Instagram, dichiarando di non aver neanche più voglia di mangiare.

Miguel Herrán, interprete di Rio ne La Casa di Carta, ha condiviso su Instagram alcune foto che lo ritraggono mentre piange dopo diversi giorni trascorsi in isolamento per essere stato a contatto con una persona risultata positiva al Covid.

Nel corso dell'ultimo anno, tantissime persone nel mondo sono state costrette a rimanere a casa per tentare di arginare l'emergenza sanitaria. Chi ha avuto la sfortuna di contrarre il virus ha dovuto affrontare un isolamento ancora più rigido ed ovviamente tutto ciò ha riguardato sia gente comune che celebrità del cinema e dello spettacolo in generale. Lo sa bene Miguel Herrán che attualmente è isolato dopo essere stato a stretto contatto con una persona poi risultata positiva al Covid-19. L'attore spagnolo, noto soprattutto per essere l'interprete di Rio ne La casa di carta, ha tentato di sentirsi meno solo mettendosi in contatto con i propri followers via social, fregandosene di apparire nel pieno di un momento di profondo sconforto.

Gli scatti condivisi sul suo account Instagram lo ritraggono infatti col volto segnato dal pianto e dalla depressione. L'attore ne ha approfittato per raccontare l'esperienza che si ritrova a vivere in prima persona e quindi le difficoltà affrontate in questi giorni di completo isolamento. "Sei giorni sono stati sufficienti per distruggermi. Non mi va più di parlare, né di mangiare. Mi sono dovuto fermare nel mio momento più costruttivo e questo è diventato deleterio. Sono deluso da me stesso. Vorrei essere una persona migliore", scrive Miguel Herrán nel post attraverso cui mostra tre scatti che lo ritraggono in tre fasi differenti dell'isolamento. La prima foto risale al primo giorno e l'attore lo descrive scrivendo: "Il primo giorno, quando ho ricevuto la notizia che dovevo restare a casa. Triste, ma felice. Riuscivo a padroneggiare le emozioni". Per quanto riguarda le altre due foto, scattate al sesto giorno, Miguel Herrán scrive: "Qui non riesco più a padroneggiare nulla". La star di Élite chiude quindi il post scrivendo: "Sto bene! Questa è solo una riflessione che voglio condividere. Così almeno vedete qualcosa su Instagram che non sia la neve", riferendosi all'abbondante nevicata che c'è stata questa settimana a Madrid.

Una settimana fa, dopo aver ricevuto la notizia di dover trascorrere dieci giorni in isolamento, l'attore de La casa di carta scriveva su Instagram: "10 giorni a casa per questo essere umano che è stato a diretto contatto con una persona positiva... a volte penso che questa vita sia una farsa e le riprese siano realtà. Quello che dobbiamo vivere è come un romanzo di fantascienza".