C'è un po' di Sardegna in Berlino. Pedro Alonso, star della serie Netflix La casa di carta ha infatti rivelato durante una intervista al Corriere della sera, rilanciata poi da L'Unione sarda, di avere origini sarde. L'attore ha spiegato di aver fatto, tempo fa, il test del DNA per scoprire quali fossero le sue origini e il risultato lo ha sorpreso non poco.

"Ho scoperto di avere origini del Sud Italia, precisamente sarde", così spiega Pedro Alonso de La casa di carta che in questi giorni è al Lido di Venezia in occasione della 77ma Mostra Internazionale del Cinema dove ha ricevuto il Filming Italy Best Movie Award.

"Ho un collegamento diretto con le ultime dieci generazioni, soprattutto in Sardegna, anche se non si può verificare in modo preciso". Comunque "approssimativamente il 10 per cento del mio sangue è italiano. Ho fatto un test del DNA e ho scoperto di avere una connessione profonda con l'Italia, in particolare il Sud". Sarà anche per questo motivo che dice di sentirsi a casa e ha la sensazione che un giorno girerà in italiano. Chissà magari proprio nell'isola in cui ha scoperto di avere legami genetici?

L'attore sarà presente nella prossima stagione de La casa di Carta, la quinta e ultima grazie ad alcuni flashback che sono stati girati a Copenaghen in Danimarca. Con lui ci saranno anche: Diana Gomez (Tatiana), Luka Peroš (Marsiglia) e Patrick Criado, new entry della quinta stagione insieme Miguel Ángel Silvestre che i più attenti avranno già visto in Sense 8.