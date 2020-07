La casa di Carta, Miguel Herrán (Rio) mostra gli addominali su Instagram: “Ora mi accetto come sono”

Miguel Herrán de La casa di Carta ha messo in mostra il suo fisico in una foto su Instagram e nel post scrive di essersi accettato per la prima volta guardandosi allo specchio. Rio sembra aver superato i problemi di depressione e autostima di cui ha sofferto in passato.

Dopo aver trascorso le vacanze in Italia tra la Toscana e la Sardegna, Miguel Herrán è tornato a casa in attesa dell'inizio delle riprese della quinta stagione de La casa di carta. Rio ha pubblicato su Instagram un post in cui si mostra completamente soddisfatto di se stesso: "credo che sia la prima volta nella mia vita che mi sono guardato allo specchio e mi sono accettato", si legge nella didascalia che accompagna lo scatto. L'attore si è fotografato a torso nudo davanti allo specchio del bagno di casa sua, mettendo in mostra gli addominali e il duro lavoro fatto in palestra.

Lo scorso anno Miguel Herran pubblicò un video in cui piangeva dicendo "Non entrerò nei dettagli di quello che mi sta succedendo, perché non lo so nemmeno io. Ma questo sono io". Un post che aveva spiazzato i fan e di cui si era parlato a lungo. Oggi l'attore di Élite sembra un'altra persona: "Penso che per la prima volta non mi interessa se questa foto non vi piace. Questa foto è per me", scrive si Instagram. L'attore fa un invito ai fan: "non dimenticate mai che il successo personale è nell'accettazione di sé stessi e non in quello degli altri". Il post ha superato i due milioni e mezzo di like, segno che il messaggio e la foto di Miguel sono stato apprezzati dai fan.