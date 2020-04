La Casa di carta, Miguel Herràn, ecco chi è la fidanzata Sandra Escacena

In attesa di una possibile quinta stagione de La casa di carta, l'attore Miguel Herràn 'tradisce' la sua Tokyo con Sandra Escacena. Nonostante la loro discrezione, le voci su una possibile relazione tra i due vanno avanti ormai da circa un anno.

I protagonisti de La casa di carta si godono il successo della quarta stagione, la serie targata Netflix è ormai un successo globale tanto che a breve sarà pubblicato in Italia il primo libro ufficiale de La casa di carta. Uno dei protagonisti più amati dai fan è Rio interpretato da Miguel Herrán, che nello show ha una relazione con Tokyo, interpretata da Úrsula Corberó.

Miguel nella vita reale è legato a Sandra Escacena, i due non amano farsi vedere molto in pubblico, anche sui social le foto che li ritraggono insieme sono poche. La mancanza di visibilità deriva tutta dalla discrezione con cui i giovani fidanzati hanno deciso di vivere questa storia d'amore. I rumors su una loro relazione sono iniziati circa un anno fa. La stampa specializzata spagnola li fotografò insieme durante un torneo di tennis nella capitale spagnola, qualche amico comune parlò di week end romantici passati a Salamanca, la città situata nel nord ovest della Spagna. Herràn ha spiegato il motivo di questa sua scelta: "l'improvviso successo non è stato facile da gestire - ha raccontato - ora non esco più a festeggiare. Preferisco andare a casa di amici, ma non nelle discoteche perché mi sento un poco imbarazzato quando le persone mi scattano foto o mi riprendono in video". La sua ragazza lo sta aiutando a gestire questa situazione. Sandra è diventata non solo la sua compagna nella vita, ma anche il suo più grande supporto.

Sandra Escacena è una star emergente del cinema spagnolo. Si è fatta notare all'età di 19 anni come protagonista del film Horror Veronica, uscito nel 2017 e diretto dal regista Paco Plaza, il film è disponibile su Netflix. Sandra tra il 2009 e il 2012 ha studiato teatro presso la School S.V. Performing Productions di Villaviciosa de Odón. Dal 2012 al 2014 ha preso lezione alla Scuola Comunale di Arte Drammatica di Madrid. Dal 2015 ha frequentato corsi di teatro presso la scuola Primera Toma di Madrid. Durante questi anni ha partecipato a vari spettacoli teatrali. Per la sua interpretazione in Veronica ha ricevuto la nomination ai Goya, il massimo riconoscimento del cinema spagnolo, come migliore attrice protagonista.