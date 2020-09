La casa di carta: Bella Ciao cantata da Najwa Nimri ipnotizza i fan (VIDEO)

I fan de La Casa di Carta hanno manifestato il loro entusiasmo per la versione di Bella Ciao cantata da Najwa Nimri, commentando il video del brano su Youtube.

Najwa Nimri, attrice che interpreta l'ispettrice Alicia Sierra ne La Casa di Carta, ha inciso la sua versione di Bella Ciao e sotto il video del brano si è scatenato l'entusiasmo dei fan della serie Netflix.

L'annuncio della quinta stagione è arrivato soltanto nelle ultime settimane ma è ormai da aprile che gli utenti Netflix attendono i nuovi episodi de La casa di carta. Il prosieguo della storia del Professore e della sua banda ha tenuto incollati allo schermo milioni di persone durante il lockdown e, nei giorni successivi al rilascio, sui social è esploso il dibattito relativo alla qualità dello show ideato da Alex Pina, diminuita per alcuni e rimasta intatta per altri. Di certo, ad uscire da vincitrice dagli ultimi episodi della serie tv è Najwa Nimri, interprete di Alicia Sierra.

Affacciatasi nella serie tv in punta di piedi, l'attrice ha calamitato l'attenzione del pubblico con la spietata ispettrice di polizia, pronta a tutto pur di incastrare la banda di criminali che opera all'interno del Banco de España. I suoi negoziati con il Professore hanno tenuto tutti col fiato sospeso, fino al colpo di scena finale che preannuncia una sua presenza ancora più significativa nella quinta stagione della serie tv.

Inoltre, parallelamente al rilascio della quarta stagione de La Casa di Carta, su Netflix è stata aggiunta la serie tv Vis a vis - Il prezzo del riscatto che vede protagonista proprio Najwa Nimri. Lo show porta sempre la firma di Alex Pina ma vede l'attrice dall'altra parte delle sbarre: in questo caso, infatti, dà il meglio di sé interpretando la pluricondannata Zulema Zahir, un personaggio che ha definitivamente fatto entrare Najwa Nimiri nel cuore degli utenti Netflix che, a questo punto, non vedono l'ora di vederla coinvolta in nuovi progetti streaming.

Di certo, in entrambe le serie tv sopracitate è emerso il talento recitativo dell'attrice ma probabilmente non tutti sanno che Nimri è anche una cantante professionista, con numerosi album registrati alle spalle, sia da solista che in coppia con Carlos Jean. Le sue doti canore emergono anche attraverso la versione di Bella Ciao, brano ricorrente de La Casa di Carta, che potete ascoltare nel video qui sopra.

La versione più misteriosa del canto popolare italiano ha scatenato l'entusiasmo di moltissime persone, intervenute su Youtube per elogiare il talento di Najwa Nimri.