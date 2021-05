La casa di carta 5: la data di uscita dell'ultima stagione (VIDEO)

La casa di carta 5 ha una data di uscita: il 3 settembre ma anche il 3 dicembre 2021. Una scelta particolare, quella di Netflix, che ha deciso di rilasciare gli ultimi 10 episodi della serie spagnola in due volumi.

Netflix ha affidato a un video l'annuncio che i fan aspettavano da molto tempo, anche perchè quella che debutterà il 3 settembre 2021, con i primi 5 episodi, (e si concluderà il 3 dicembre 2021 con le 5 puntate successive) sarà la stagione conclusiva per La casa di carta, serie tv che si è rivelata uno dei maggiori successi della piattaforma streaming.

"Quando abbiamo cominciato a scrivere la Parte 5, nel bel mezzo della pandemia, abbiamo capito che avremmo dovuto stravolgere le aspettative del classico formato da dieci episodi e abbiamo usato tutti gli strumenti a nostra disposizione per creare la sensazione di un finale di stagione o di un finale di serie già nel volume 1" ha affermato Álex Pina, il creatore della serie spagnola. "Abbiamo scelto di usare un approccio estremamente aggressivo, che mettesse la banda alle strette. Nel volume 2 ci concentriamo maggiormente sulla situazione emotiva dei personaggi. È un viaggio attraverso la loro mappa sentimentale che ci collega direttamente al punto da cui sono partiti".

Dove eravamo rimasti? La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio è arrivato dopo aver perso uno dei loro.

Il professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l'esercito.

La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra.

Nel cast de La casa di carta 5 riroveremo Úrsula Corberó (Tokyo), Álvaro Morte (Il Professore), Itziar Ituño (Lisbona), Pedro Alonso (Berlino), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stoccolma), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogotá), Luka Peros (Marsiglia), Belén Cuesta (Manila), Fernando Cayo (Tamayo), Rodrigo de la Serna (Palermo), Najwa Nimri (l'ispettore Sierra), and José Manuel Poga (Gandía).