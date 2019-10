La Casa di Carta 4: Palermo svela data di uscita su Netflix?

La Casa di Carta 4 ha giù una data di uscita su Netflix? A quanto pare sì, e a rivelarla potrebbe essere stato Rodrigo de la Serna, che nella serie interpreta Palermo, il violento e sociopatico ultimo arrivato nella squadra del Professore.

La rivelazione, che naturalmente non ha ancora ricevuto una conferma ufficiale, dunque sarà trattata come rumor fino ad allora, è arrivata durante un'intervista dell'attore argentino con il quotidiano Cadena 3, a cui ha confessato: "La quarta parte è stata già girata e ha una data d'uscita fissata per gennaio". Proprio così, il debutto della quarta stagione de La casa di carta sarebbe atteso per gennaio 2020. Alcuni magazine spagnoli hanno cominciato a ipotizzare che il giorno designato potrebbe essere proprio il 18 gennaio, a 6 mesi esatti, quindi, dal rilascio della stagione 3.

Non è la prima volta che annunci importanti relativi alla serie spagnola vengono affidati, un po' per caso, a un membro del cast, e questo forse proprio a testimonianza della grande libertà, creativa e comunicativa, e del grande affiatamento tra tutti gli addetti ai lavori di cui spesso, creatore e attori, hanno parlato in pubblico. A luglio, durante il breve press tour milanese, era arrivato l'annuncio del rinnovo ufficiale per la stagione 4, che tra una manciata di mesi potrebbe essere, quindi, realtà.