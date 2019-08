La Casa di Carta 3: Cristina D'Avena canta la sigla in stile cartone animato

Cristina D'Avena canta la sigla de La Casa di Carta 3: se vi siete imbattuti nella brevissima clip diffusa da Netflix Italia e siete sobbalzati alle prime note, allora sappiate che non stavate sognando.

D'altronde Netflix non avrebbe potuto fare di meglio per omaggiare la serie tv che ha battuto ogni suo precedente record di visualizzazioni in una manciata di giorni. Nè Cristina D'Avena ha potuto rifiutare una proposta così allettante e "in linea" con la sua carriera, come ha scritto lei stessa sui social: "Era rimasta una sola banda di ladri alla quale non avevo ancora cantato una sigla. Quando me l'hanno chiesto potevo forse rifiutare?". È nato così il video che vede non solo i personaggi della banda in versione cartone animato ma anche la Cristina più amata dagli italiani in versione "adepta del Professore".

Certo Cristina D'avena e il suo testo non hanno neppure risparmiato un piccolissimo spoiler per chi non ha ancora visto i nuovi episodi (trovate qui la nostra recensione de La Casa di Carta 3). La strofa della finta sigla recita infatti: "Con l'appoggio che saprai darmi tu il colpo riuscirà. Ora io lo so che se lotterò Rio tornerà. Ciò che otterrà io lo so è la libertà", svelando quindi che Rio (Miguel Herrán) avrà bisogno di un piccolo aiuto da parte dei suoi compagni. La clip rilasciata da Netflix poche ore fa, inoltre, fa il paio, con quella diffusa sui social più o meno un anno fa: un video delle sequenze più divertenti del membro della banda conosciuto come Denver (Jaime Lorente) sulle note di uno dei più grandi successi di Cristina, Ti voglio bene Denver.