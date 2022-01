La casa dei libri: il romanzo che ha ispirato il film

La casa dei libri, il cui titolo originale è The Bookshop, è un film del 2017 diretto da Isabel Coixet e basato sul romanzo del 1978 intitolato La libreria, scritto da Penelope Fitzgerald, autrice che fu una delle finaliste al Booker Prize di quell'anno.

Il romanzo in questione, che la Fitzgerald decise di ambientare nel 1959, ruota attorno a Florence Green, una vedova di mezz'età che decide di aprire una libreria nella cittadina fittizia di Hardborough, nel Suffolk. Il luogo scelto per l'attività è la Old House, una casa abbandonata e umida che si dice sia anche infestata dai fantasmi.

Berlino 2018: Emily Mortimer al photocall di The Bookshop

Florence non si da per vinta e grazie ai suoi incredibili sforzi ed ai numerosi tentativi gli affari si avviano e crescono per circa un anno, dopo di che le vendite rallentano. La Green ha un litigio con l'influente Mrs Gamart, la quale ha intenzione di aprire un centro d'arte nella Old House.

The Bookshop: Patricia Clarkson in una scena del film

Il nipote di Mrs Gamart, un membro del Parlamento di Westminster, riesce a far passare una norma che permette al comune di appropriarsi di edifici storici che sono stati lasciati disabitati per cinque anni. In base a questa nuova legge, anche la Old House viene comprata e Florence Green è costretta a trasferirsi.