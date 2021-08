La campionessa - Ride like a girl: la storia vera che ha ispirato il film

La campionessa - Ride like a girl è un film drammatico australiano del 2019 diretto da Rachel Griffiths al suo debutto alla regia cinematografica con Teresa Palmer e Sam Neill. La pellicola si ispira alla storia vera di Michelle Payne, la prima fantina donna a vincere la Melbourne Cup nel 2015.

Michelle ha sempre sognato di diventare una fantina ma il suo sogno rischiò di crollare miseramente a causa di una grave tragedia familiare: sua sorella perse la vita proprio durante una corsa a cavallo. Nonostante gli sforzi e il prezioso supporto del fratello, Stevie Payne, la Payne fu costretta a fare i conti con la ferma opposizione del padre per anni.

Decisa a non mollare Michelle, a soli quindici anni, scelse di abbandonare la scuola per diventare una fantina. In seguito, purtroppo, subì infortunio che si rivelò quasi fatale per la sua promettente carriera. Dopo una dolorosa e lunga riabilitazione, nel 2009, la Payne riuscì a prendere parte alla storica corsa di due miglia dove ottenne un posizionamento mediocre. Negli anni successivi, con coraggio e ostinazione, la ragazza riuscì finalmente ad imporsi come la prima donna ad aver vinto la prestigiosa Melbourne Cup.

La campionessa - Ride like a girl ha un ottimo punteggio su Rotten Tomatoes, dove ha ottenuto una valutazione media di 6.56/10. Il consenso critico del sito web afferma: "Il film non è un certo uno dei drammi più sottili di sempre ma la storia vera a cui si ispira e il cast affascinante sono sufficienti per renderlo entusiasmante."