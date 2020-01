La bella e la bestia: stasera in TV su Rai1 il classico dell'animazione Disney

La bella e la bestia torna, nella sua versione animata, stasera su Rai1 intorno alle 21:25. Basato sulla fiaba omonima di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, è stato il 30° classico Disney e il primo film d'animazione a ricevere una candidatura all'Oscar come miglior film.

La storia, ormai famosissima, comincia quando Belle, una ragazza intelligente e piena di vita, figlia di un inventore un po' avventato, si trova imprigionata nel castello di un principe trasformato in una bestia misteriosa, essendosi offerta come ostaggio al posto di suo padre. Con l'aiuto del personale incantato del castello, Belle, a poco a poco, conoscerà meglio la Bestia e imparerà presto l'insegnamento più importante: la vera bellezza splende dentro di noi.

I due protagonisti in una tenera scena del film d\'animazione La bella e la bestia

Diretto da Gary Trousdale e Kirk Wise, La bella e la bestia, nell'anno successivo al suo arrivo e trionfo nelle sale di tutto il mondo, è stato il primo film d'animazione ad essere candidato all'Oscar come miglior film. Statuetta che non vinse, ma che fu compensata da quelle per la migliore colonna sonora e la migliore canzone originale, Beauty and the Beast, cantata nella versione originale da Céline Dion e Peabo Bryson. Incredibile successo anche ai Golden Globe, con tre premi come miglior film commedia/musicale, colonna sonora e canzone originale.

Nel 2017 Disney ha deciso di raddoppiare il successo di uno suoi più grandi trionfi proponendo il remake live-action, con protagonisti Emma Watson e Dan Stevens.