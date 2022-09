La Bella e La Bestia, il design originale di Belle somigliava ad Angelina Jolie?

La doppiatrice di Belle ne La Bella e La Bestia, Paige O'Hara ha rivelato nuovi retroscena sul film animato del 1991, inclusa una illustre somiglianza del personaggio principale con... Angelina Jolie!

Come riportato da IndieWire, nel libro "Disney Princess: Beyond the Tiara" scritto dalla doppiatrice de La Bella e La Bestia (O'Hara è la voce originale di Belle) sembra che il design originale di Belle nella versione animata Disney del 1991 della celebre fiaba somigliasse molto a una giovane Angelina Jolie nell'aspetto.

"Somigliava un po' ad Angelina Jolie: era bellissima" scrive l'attrice "Ma non capivo come ci si sarebbe potuto identificare con quella persona. L'avresti guardata, ammirata, e l'avresti messa su un piedistallo. Gli animatori poi le hanno cambiato aspetto. Era troppo perfetta".

Stando a quanto affermato dall'animatore James Baxter, infatti, l'idea era quella di dare a Belle u look "più europeo", e quindi "labbra più carnose, sopracciglia più scure, occhi leggermente più piccoli", almeno rispetto a quanto visto con Ariel ne La Sirenetta del 1989. Ed è così che nacque questa principessa molto simile d'aspetto alla bella Angelina Jolie.

"Il concept art originale di Belle la presenta come una donna piuttosto glamour, ma gli animatori hanno rapidamente adattato l'aspetto del personaggio per poterla rendere più vicina allo spettatore, per far modo che ci si potesse identificare con lei" si legge ancora. E a quel punto le ispirazioni sembra siano state attrici come Aubrey Hepburn, Natalie Wood ed Elizabeth Taylor, ma anche la stessa O'Hara.

"Sapevo che questo film avrebbe cambiato il modo di vedere le Principesse Disney. Belle fu la prima Principessa che non era alla ricerca di un uomo. Voleva vedere il mondo e i posti di cui aveva letto nei libri".