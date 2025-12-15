La Bella e la Bestia: Gaston sarà protagonista di un film live-action Disney

Disney sembra voler riportare il mondo del cult animato La Bella e la Bestia sugli schermi cinematografici: lo studio è infatti al lavoro su un progetto live-action con protagonista Gaston.

Il personaggio, in precedenza, era stato interpretato da Luke Evans in occasione del film con star Emma Watson e Dan Stevens.

Chi sta sviluppando il film su Gaston

La sceneggiatura del lungometraggio dedicato alla storia di Gaston verrà firmata da Dave Callaham, mentre Michelle Rejwan è nel team della produzione.

Disney non sembra aver ancora deciso chi si occuperà della regia del film.

Una prima bozza dello script era stata firmata da Kate Herron e Briony Redman e, per ora, non sono stati svelati i dettagli della storia.

La Bella e la Bestia: Gaston in una scena

Gaston, nel film animato del 1992 La bella e la bestia, era un cacciatore arrogante, spietato e ammirato che cercava di conquistare, senza riuscirci, Belle. I sentimenti della giovane nei confronti della Bestia lo spingevano poi ad attaccare il castello e cercare di uccidere il suo rivale.

Una nuova versione del villain

Luke Evans aveva interpretato il personaggio nel film live-action distribuito nei cinema nel 2017 (di cui potete leggere la nostra recensione). Dopo il successo ai box office sembrava essere in fase di sviluppo una serie tv con al centro il villain, progetto poi abbandonato dallo studio.

Evans non dovrebbe riprendere il ruolo e il film, secondo fonti vicine alla produzione, sarebbe in stile 'cappa e spada'.

Callaham, in precedenza, ha fatto parte del team di autori al lavoro su Godzilla x Kong, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, e Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Rejwan, invece, ha già collaborato con la Disney in occasione dei progetti di Star Wars come Andor, Obi-Wan Kenobi e la recente trilogia sequel.