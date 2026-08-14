La Bella e la Bestia: il compositore Alan Menken svela perché Angela Lansbury voleva rifiutare il film

In occasione del D23, che si sta svolgendo a Los Angeles proprio in questi giorni, e delle celebrazioni per il 35° anniversario del film animato La Bella e la Bestia, il leggendario compositore Alan Menken è salito sul palco per condividere ricordi inediti e toccanti legati alla realizzazione del classico Disney. Tra un omaggio al genio di Howard Ashman e il ricordo delle sessioni di registrazione, Menken ha svelato un esilarante retroscena: Angela Lansbury aveva inizialmente rifiutato il ruolo di Mrs. Bric... ed era, beh, tutta colpa sua.
Il "no" di Angela Lansbury
All'epoca della produzione, Menken e il co-autore Howard Ashman erano soliti incidere delle demo cantate da loro stessi per offrire una guida a quelli che sarebbero stati i futuri interpreti. Quando la Disney inviò il primo provino della canzone Beauty and the Beast ad Angela Lansbury, la reazione dell'attrice fu di totale chiusura: "Mandarono il demo ad Angela, ma la sua risposta fu secca: 'Questa cosa non fa per me'", ha raccontato Menken al pubblico del panel per celebrare il celebre lungometraggio.
Sospettando che ci fosse qualcosa di strano, il compositore chiese subito spiegazioni ai produttori, intuendo già un possibile equivoco: "Ho detto: 'Aspettate un attimo, quale demo le avete inviato?'. E loro: 'Beh, il tuo, ovviamente!'. Io cantavo con un tono acuto e un po' impostato... così ho urlato subito: 'No, no, no! Mandatele la versione cantata da Howard!'".
La versione cantata da Ashman era caratterizzata da un'interpretazione più calda e profonda che fece immediatamente breccia nel cuore dell'attrice: "Grazie al cielo lo fecero! A quel punto Angela disse: 'Oh, ora ho capito! Sì, sì, sì'. E accettò di fare il film".
Il commovente omaggio ad Howard Ashman
Oltre al racconto di aneddoti divertenti, l'incontro si è trasformato in un toccante tributo ad Howard Ashman, geniale paroliere scomparso nel 1991 prima dell'uscita della pellicola. Menken ha ricordato con affetto la storica giornata in cui Angela Lansbury e Jerry Orbach (voce di Lumière) registrarono nello stesso momento brani iconici come Stia con noi e la canzone per i titoli di coda: "Howard era lì con noi in studio, ma credo fosse dolorosamente chiaro a tutti che stesse molto male. Angela e Jerry non avrebbero potuto essere più dolci e meravigliosi con lui, mettendo tutto il loro cuore in quelle incisioni".
Visibilmente commosso, poi, il compositore ha rivolto un ultimo pensiero all'amico e collega, chiedendo un applauso al pubblico in sala: "Mentre stavo per salire sul palco ho pensato: 'Ve lo immaginate se adesso potessi annunciare l'ingresso di Howard?'. È lui la vera stella di tutto questo. Ogni singolo secondo de La Bella e la Bestia racchiude il suo cuore, e spero che in qualche modo il suo spirito sappia che siamo ancora qui a ricordarlo".