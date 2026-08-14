La Bella e la Bestia: il compositore Alan Menken svela perché Angela Lansbury voleva rifiutare il film

In occasione del D23, che si sta svolgendo a Los Angeles proprio in questi giorni, e delle celebrazioni per il 35° anniversario del film animato La Bella e la Bestia, il leggendario compositore Alan Menken è salito sul palco per condividere ricordi inediti e toccanti legati alla realizzazione del classico Disney. Tra un omaggio al genio di Howard Ashman e il ricordo delle sessioni di registrazione, Menken ha svelato un esilarante retroscena: Angela Lansbury aveva inizialmente rifiutato il ruolo di Mrs. Bric... ed era, beh, tutta colpa sua.

Il "no" di Angela Lansbury

Una foto di Alan Menken

All'epoca della produzione, Menken e il co-autore Howard Ashman erano soliti incidere delle demo cantate da loro stessi per offrire una guida a quelli che sarebbero stati i futuri interpreti. Quando la Disney inviò il primo provino della canzone Beauty and the Beast ad Angela Lansbury, la reazione dell'attrice fu di totale chiusura: "Mandarono il demo ad Angela, ma la sua risposta fu secca: 'Questa cosa non fa per me'", ha raccontato Menken al pubblico del panel per celebrare il celebre lungometraggio.

Una scena de La bella e la bestia

Sospettando che ci fosse qualcosa di strano, il compositore chiese subito spiegazioni ai produttori, intuendo già un possibile equivoco: "Ho detto: 'Aspettate un attimo, quale demo le avete inviato?'. E loro: 'Beh, il tuo, ovviamente!'. Io cantavo con un tono acuto e un po' impostato... così ho urlato subito: 'No, no, no! Mandatele la versione cantata da Howard!'".

La versione cantata da Ashman era caratterizzata da un'interpretazione più calda e profonda che fece immediatamente breccia nel cuore dell'attrice: "Grazie al cielo lo fecero! A quel punto Angela disse: 'Oh, ora ho capito! Sì, sì, sì'. E accettò di fare il film".

Il commovente omaggio ad Howard Ashman

Alan Menken e Howard Ashman ricevono gli Oscar per le musiche de La sirenetta

Oltre al racconto di aneddoti divertenti, l'incontro si è trasformato in un toccante tributo ad Howard Ashman, geniale paroliere scomparso nel 1991 prima dell'uscita della pellicola. Menken ha ricordato con affetto la storica giornata in cui Angela Lansbury e Jerry Orbach (voce di Lumière) registrarono nello stesso momento brani iconici come Stia con noi e la canzone per i titoli di coda: "Howard era lì con noi in studio, ma credo fosse dolorosamente chiaro a tutti che stesse molto male. Angela e Jerry non avrebbero potuto essere più dolci e meravigliosi con lui, mettendo tutto il loro cuore in quelle incisioni".

Visibilmente commosso, poi, il compositore ha rivolto un ultimo pensiero all'amico e collega, chiedendo un applauso al pubblico in sala: "Mentre stavo per salire sul palco ho pensato: 'Ve lo immaginate se adesso potessi annunciare l'ingresso di Howard?'. È lui la vera stella di tutto questo. Ogni singolo secondo de La Bella e la Bestia racchiude il suo cuore, e spero che in qualche modo il suo spirito sappia che siamo ancora qui a ricordarlo".