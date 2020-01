La bella addormentata nel bosco, il film modificato per una proposta di matrimonio!

La bella addormentata nel bosco è uno dei film classici Disney, grazie all'idea geniale di un ragazzo innamorato, è stato modificato per poter permettere di realizzare una proposta di matrimonio del tutto originale e molto romantica ed emozionante, che potete vedere nel video di seguito.

Protagonista di questa bellissima storia è Lee Loechler, professione regista, che ha deciso di ridisegnare il film animato Disney, il preferito in assoluto della sua ragazza Sthuthi David, per chiederle di sposarlo in un cinema, davanti al grande schermo. Il giovane ha, infatti, collaborato per mesi con un'animatrice, l'australiana Kayla Coombs per montare la personalissima versione animata di sé stesso e della compagna nel film.

Tutto è stato organizzato nei minimi dettagli dal regista e il risultato è stato davvero sorprendente. Nella scena cruciale de La bella addormentata nel bosco in cui il Principe Filippo sveglia la Principessa Aurora con un bacio, Lee Loechler ha sostituito la coppia animata con rappresentazioni stile Disney di sé stesso e della ragazza. Il principe Lee quindi presenta alla principessa Sthuthi un anello che poi lancia fittiziamente al vero Lee, che in quel momento chiede alla sua amata di vivere con lui per sempre felici e contenti.

Una proposta da manuale e soprattutto molto originale, filmata dal principio e diventata subito virale su Youtube e su tutti i social network, con oltre 2 milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore.