L'esorcismo di Emily Rose su Netflix in streaming da oggi!

Il marzo di Netflix va a tutto horror: arriva in streaming l'inquietante pellicola con Jennifer Carpenter, L'esorcismo di Emily Rose.

Il film oggi disponibile su Netflix, è un horror ispirato ad una storia vera, quella di Anneliese Michel, una giovane ragazza tedesca che negli anni '70 fu sottoposta a diversi esorcismi, che culminarono con la sua morte nel 1976, come lei stessa aveva anticipato in una lettera che aveva scritto in un raro momento di lucidità. Diversi anni prima, Annaliese iniziò a soffrire di convulsioni, che secondo i medici erano dovuti ad una forma di epilessia, mentre i genitori - che erano persone fortemente religiose - ritenevano che fosse posseduta dal diavolo e lei stessa finì per convincersene.

The Exorcism of Emily Rose di Scott Derrickson (Doctor Strange) si concentra non solo sull'agghiacciante parte della possessione, ma anche sul processo durante il quale si cercò di fare luce sulla morte di Anneliese, e con un cast eccezionale tra Laura Linney e una bravissima Jennifer Carpenter nel ruolo della protagonista. Quest'ultima, conosciuta dal pubblico soprattutto per il suo ruolo di Debra in Dexter, offre una performance convincente e molto "fisica", visto che non ha avuto bisogno di controfigure o effetti speciali per le difficili contorsioni che vediamo sullo schermo.

The Exorcism of Emily Rose è stato un grande successo al box-office, dopo un budget di 19 milioni di dollari, la pellicola ha incassato un totale di quasi 150 milioni. L'horror del 2005 è una delle tante novità in catalogo a marzo su Netflix, che per gli amanti delle emozioni forti sarà davvero ricco di sorprese!