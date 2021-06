Kyra Sedgwick sarà la regista del film Space Oddity, film scritto da Rebecca Banner che ha fatto parte nel 2016 della Black List che comprende le migliori sceneggiature ancora non realizzate.

Il progetto riporterà l'attrice dietro la macchina da presa dopo Story of a Girl, che le ha fatto conquistare una nomination ai premi DGA.

Kyra Sedgwick, vincitrice come miglior attrice per The Closer, sul red carpet degli Emmy 2010

Il cast di Space Oddity comprende Kyle Allen, Alexandra Shipp e Madeline Brewer.

Al centro della trama del film diretto da Kyra Sedgwick ci sarà Alex (Allen) che, dopo aver deciso di chiudere con la Terra e lasciarsi tutto alle spalle per partire con destinazione Marte, si innamora inaspettatamente di Daisy (Shipp), l'enigmatica nuova arrivata in città. La situazione obbliga il giovane a scegliere tra un viaggio incerto tra le stelle e un viaggio ancora più incerto nel cuore. Madeline Brewer avrà la parte di Liz, la sorella di Alex, che è ritornata nella fattoria in cui è cresciuta.

Kyra Sedgwick ha dichiarato: "Non appena ho letto Space Oddity sapevo che questo era un film che dovevo dirigere. Questa famiglia è così piena di difetti in modo meraviglioso, così perfettamente umana. L'umorismo e il cuore emergono dalla pagina. Io e Valerie Stadler abbiamo fondato la casa di produzione Big Swing Productions per raccontare proprio quel tipo di storia: una che ha al centro la speranza ma non evita mai di mostrare la lotta che ci rende tutti parte di questo fragile esperimento sulla Terra. E non c'è un posto migliore per girare questa storia rispetto al meraviglioso stato di Rhode Island".