Kurt Russell, Babbo Natale potrebbe essere l'ultimo ruolo che interpreterà?

Che il ruolo di Babbo Natale in Qualcuno Salvi Il Natale (e sequel) possa essere l'ultimo interpretato da Kurt Russell? Questa sembrerebbe essere la volontà dell'attore, almeno stando a quanto raccontato da Chris Columbus in una recente intervista.

Qualcuno salvi il Natale: Kurt Russell in una scena del film

Parlando con Yahoo Entertainment! del secondo capitolo di quello che ormai sta diventando un vero e proprio franchise delle feste, il regista ha infatti raccontato che "[Kurt] mi ha detto 'Voglio camminare verso il tramonto con la consapevolezza che questo è stato l'ultimo ruolo che ho interpretato'".

"Vuole continuare a girarne altri" continua "È un ruolo che sente nel profondo della sua anima, e si impegna al massimo per portarlo sullo schermo. Ciò significa 8 settimane per farsi crescere la barba, lavorare alla sceneggiatura ogni sera prima di girare le scene. È un ruolo intenso, e lui lo prende davvero sul serio".

"Di solito un attore che interpreta Babbo Natale non viene preso seriamente" aggiunge Columbus, a cui dobbiamo anche, non c'è bisogno di ricordare, un'altre grande saga natalizia "Quando Kurt Russell interpreta Babbo Natale, ti scrive 170 pagine di backstory e mitologia correlata. Questo è quello che si chiama calarsi nel ruolo. Si impegna per questa parte come uno si aspetterebbe che De Niro si sia prodigato per interpretare Jake LaMotta in Toro Scatenato". "E quando vedi che un attore impiega una tale passione per un ruolo che qualcun altro non avrebbe certo preso così seriamente, capisci che vuoi dare il massimo" conclude.

E se volete vedere i risultati del grande impegno di Russell, Qualcuno Salvi Il Natale e Qualcuno Salvi il Natale 2 sono attualmente entrambi disponibili su Netflix.