Kurt Cobain: a 25 anni dalla sua morte arriva lo speciale su VH1!

Stasera su VH1, il canale musicale di Viacom International Media Networks Italia, visibile sul canale 67 del digitale terrestre e sul 25 di tivusat, arriva la serata Kurt Cobain, icona ribelle del rock anni '90 e leader dei Nirvana. In occasione del 25° anniversario della sua morte, VH1 propone una programmazione speciale incentrata sulla riscoperta della musica dei Nirvana e del meglio del genere grunge.

Si comincia alle 20.00 con Best of Nirvana and Grunge, una selezione dei migliori video musicali della band di Kurt Cobain e di tutti gli altri gruppi che hanno fatto la storia del genere: Pearl Jam, Soundgarden, Stone Temple Pilots, Alice in Chains. Un tuffo negli anni '90 per riassaporare il Seattle sound attraverso i brani che lo hanno reso celebre.

In prima serata, invece, spazio ai Nirvana. Alle 21.10 infatti va in onda Nirvana Unplugged, lo storico live della band. Si tratta del concerto tenutosi il 18 novembre 1993 negli studi di MTV, per la serie MTV Unplugged. In quell'occasione la band americana, affiancata dal chitarrista Pat Smear e dalla violoncellista Lori Goldstone, ha rivisitato in chiave acustica i suoi più grandi successi. Da Come As You Are a The Man Who Sold the World, tutti i brani sono arricchiti dall'intensa interpretazione di Kurt Cobain, che sul palco di MTV Unplugged ha realizzato una delle sue migliori e celebri esibizioni. La registrazione del live (MTV Unplugged in New York), è stato il primo album postumo dei Nirvana, ed è stato premiato con il Grammy Award come miglior album di musica alternativa.