David Bowie: il regista del biopic su Kurt Cobain sta lavorando al film sul Duca Bianco

Il regista Brett Morgen, noto per aver realizzato Kurt Cobain: Montage of Heck, è al lavoro su un nuovo documentario dedicato a David Bowie.

Brett Morgen, noto per diretto Kurt Cobain: Montage of Heck, celebre film biografico del 2015, ha iniziato a lavorare al suo prossimo progetto cinematografico: un documentario su David Bowie. Secondo Variety, il noto cineasta ha trascorso gli ultimi quattro anni a lavorare al progetto, che ha comportato la visione di migliaia di ore di filmati di performance, la maggior parte dei quali non è mai stata distribuita.

Una fonte anonima ha descritto il nuovo lavoro di Morgen come "né un documentario né una biografia, ma un'esperienza cinematografica immersiva costruita, in parte, su migliaia di ore di materiale mai visto prima". Anche il produttore di lunga data di Bowie, Tony Visconti, ha preso parte al progetto in qualità di produttore musicale.

Un irriconoscibile David Bowie in una scena di 'The Prestige'

In una recente intervista, la vedova del Duca Bianco, Iman, ha affermato di non essere interessata a un film biografico sul marito. L'ex supermodella ha dichiarato: "È sempre un no. Ci chiediamo sempre l'un l'altro: 'Lo farebbe?' Non lo farebbe".

Non è stato rivelato molto altro sul nuovo film di Brett Morgen, incluso il titolo, sebbene il regista abbia apparentemente deciso di rilasciare il film per la fine del prossimo gennaio, periodo che coinciderebbe con il sesto anniversario della morte di David Bowie.