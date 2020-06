Kurt Cobain, la chitarra dell’MTV Unplugged venduta una cifra record

La chitarra usata da Kurt Cobain nel celebre concerto MTV Unplugged dei Nirvana del 1993 è stata venduta alla cifra record di 6 milioni di dollari. L'asta è stata vinta da Peter Freedman, un imprenditore australiano intende esporla in giro per il mondo per raccogliere fondi destinati a favore del mondo dello spettacolo.

Il precedente record per la vendita di una chitarra organizzata dalla casa d'asta Julien era di quasi 4 milioni di dollari, battuto per l'aggiudicazione di una chitarra Stratocaster appartenuta a David Gilmour dei Pink Floyd. Ieri questo record è stato ampiamente superato dall'australiano Peter Freedman che ha speso sei milioni e dieci mila dollari per aggiudicarsi la Martin D-18E del 1959 usata dal compianto Kurt Cobainn durante la registrazione dell'MTV Unplugged in New York. Il concerto fu registrato nel novembre del 1993 e mandato in onda un mese dopo. L'album pubblicato il primo novembre 1994 fu il primo postumo del gruppo di Seattle che ha cambiato la storia del grunge.

Peter Freedman è il fondatore della Rde Microphones, un'azienda specializzata in microfoni professionali. L'australiano ha dichiarato che intende esporre la chitarra in giro per il mondo e raccogliere fondi da destinare a favore del mondo delle arti e dello spettacolo. La Martin D-18E è stata venduta con la custodia sulla quale erano attaccati adesivi aggiunti da Kurt ed altri oggetti personali del frontman dei Nirvana, morto il 5 aprile del 1994 a Seattle.