Kurt Cobain, la casa in cui si suicidò è in vendita

Kurt Cobain la casa in cui il frontman si suicidò, situata a Seattle, è stata ufficialmente messa in vendita.

Situata a un isolato dal lago di Washington, la residenza vecchia di 117 anni era stata acquistata nel 1994 dal frontman dei Nirvana e da sua moglie Courtney Love ed è ora in vendita per 7,5 milioni di dollari. L'edificio era già stato venduto da Courtney nel 1997, tre anni dopo la scomparsa di Kurt Cobain, morto proprio all'interno di quella casa.

La casa di Kurt Cobain e Courtney Love ha quattro camere da letto e quattro bagni ed è situata nel quartiere di Leschi. L'edificio è stato costruito nel 1902 e, da quanto riportato dal nuovo annuncio di vendita pubblicato dall'agenzia immobiliare Ewing & Clark, si trova in ottime condizioni, con un esterno dallo stile classico, finestre rifinite, balconi e dettagli in pietra: "Una casa perfettamente conservata di straordinaria presenza situata nel cuore di Denny-Blaine su un bellissimo lotto simile a un parco. Costruita nel 1902, presenta un esterno di scandole caratterizzato da finestre espressive, elementi di pietra e da uno stile Queen Anne, completamente rinnovato. Camere graziose arricchite da uno spazio aperto e da raffinate lavorazioni. Vista sui giardini, sul Lago Washington e Cascades. A due passi dal lago e dal trambusto di Madison Park. 15 minuti dal centro. Un'opportunità da una volta nella vita!"

Kurt Cobain e Courtney Love acquistarono quella casa, come anticipato, nel 1994 ma ci rimasero per soli tre mesi, fino a quando il cantante non venne trovato morto da un elettricista della Veca Electric. In precedenza, è stato riferito che la stanza in cui ebbe luogo la tragedia fu demolita poco dopo la morte di Kurt Cobain.

Il cantante è stato il frontman dei Nirvana dal 1987, che divenne in soli due anni uno dei gruppi cardine della scena alternative rock statunitense.