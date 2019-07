Kung Fury 2: Alexandra Shipp nel cast del sequel!

L'attrice Alexandra Shipp è entrata a far parte del cast di Kung Fury 2, il sequel che avrà come protagonista Michael Fassbender.

Kung Fury 2 avrà tra i protagonisti anche Alexandra Shipp che farà quindi parte del cast stellare del progetto scritto e diretto da David Sandberg.

Le riprese sono già in corso in Bulgaria e il set si sposterà poi in Germania nelle prossime settimane.

Gli interpreti di Kung Fury II: The Movie saranno quindi Michael Fassbender, Arnold Schwarzenegger, David Hasselhoff, la star di Dark Phoenix Alexandra Shipp e David Sandberg.

Il film è il sequel del cortometraggio Kung Fury e la storia sarà ambientata a Miami nel 1985, città tenuta sotto controllo dal poliziotto Kung Fury e dalla sua Thundercops, un gruppo di agenti reclutati nel corso di vari periodi storici per sconfiggere Kung Fuhrer, ovvero Adolf Hitler. Dopo la tragica morte di uno dei membri, il gruppo di scioglie e dalle ombre emerge un misterioso villain che aiuta il Fuhrer a entrare in possesso dell'arma definitiva. Kung Fury dovrà viaggiare nello spazio e nel tempo per salvare i suoi amici, difendere la Miami Kung Fu Academy e sconfiggere il male per sempre.

Alexandra Shipp sostituirà Eiza Gonzales nel ruolo di Rey Porter, una giornalista televisiva pronta a tutto pur di avere la storia migliore.