Krysten Ritter, la star di Jessica Jones, è diventata mamma il 29 luglio a Los Angeles e insieme al fidanzato Adam Granduciel ha chiamato il figlio Bruce.

L'attrice e il suo compagno, il frontman dei The War on Drugs, hanno scelto come nome completo per il neonato Bruce Julian Knight Granofsky, il vero cognome di Adam.

Krysten Ritter, la protagonista della serie tratta dai fumetti dedicata alle avventure di Jessica Jones, ha annunciato la sua gravidanza nel mese di febbraio e, proprio in occasione della première della terza, e ultima, stagione dello show Marvel aveva posato per i fotografi a pochi mesi dal parto.

Nel cast di Jessica Jones erano presenti anche Rachael Taylor, Carrie-Anne Moss ed Eka Darville.

Melissa Rosenberg è la showrunner della serie e, in occasione della terza stagione (di cui potete leggere la nostra recensione), Krysten Ritter è stata impegnata anche in veste di regista, mettendosi alla prova dietro la macchina da presa.

Jessica Jones, seconda stagione: 5 cose che potreste non aver notato