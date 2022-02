Kristen Wiig star della serie Mrs. American Pie, prodotta da Laura Dern

Kristen Wiig sarà la protagonista della serie Mrs. American Pie, un nuovo progetto prodotto per Apple TV+ da un team che comprende anche Laura Dern.

La comedy è basata sul romanzo scritto da Juliet McDaniel e Abe Sylvia (Gli occhi di Tammy Faye) firmerà la sceneggiatura e avrà l'incarico di showrunner.

La storia di Mrs. American Pie è ambientata a Palm Springs e al centro della trama ci sarà Maxine Simmons, interpretata da Kristen Wiig, che cerca di ottenere un posto nell'alta società di Palm Beach. Mentre la donna cerca di superare il confine tra chi è benestante e chi non lo è, la serie proporrà la domanda che continua anche ora: 'Chi ha un posto a tavola? Come lo si ottiene? Cosa si è disposti a sacrificare pur di ottenerlo?'. Gli eventi sono ambientati all'inizio degli anni '70 e pone al centro gli outsider che lottano per ottenere una possibilità di avere una grandezza superficiale.

Laura Dern ha sviluppato il progetto e sarà coinvolta come produttrice esecutiva della serie insieme a Jayme Lemons, Tate Taylor, John Norris e Katie O'Connell Marsh.