Kristen Stewart, Stephen Colbert mostra la sua cover di Rolling Stone: 'Gli haters omofobi si fottano'

Stephen Colbert svela a Kristen Stewart la richiesta di CBS di non mostrare la sua copertina di Rolling Stone, la risposta dell'attrice non si fa attendere.

Kristen Stewart si è scagliata contro chi ha criticato la sua recente copertina di Rolling Stone, che ha suscitato polemiche al momento della pubblicazione. Ospite del Late Show With Stephen Colbert, alla Stewart è stato chiesto perché crede che la copertina, che la mostra con la mano dentro il sospensorio, abbia suscitato così tante polemiche. Lo stesso Stephen Colbert ha rivelato che la CBS gli aveva chiesto di non mostrare la copertina nel suo programma.

"Ora, prima di mostrare questa copertina, voglio solo che tu e il pubblico sappiate che penso che sia assolutamente adorabile", ha detto. "La CBS ci ha chiesto di non mostrarla. Pensavano che non sarebbe stata una buona idea mostrarla, e non so capire perché" ha detto, girandola verso il pubblico.

"Voglio dire che stai meglio con un sospensorio di quanto possa farlo io", ha aggiunto Colbert, prima di chiedere all'attrice di commentare le critiche ricevute dall'immagine.

Kristen Stewart ha replicato: "Beh, è ​​un po' ironico perché mi sento come se avessi visto un sacco di peli pubici maschili sulle copertine. Ho visto molte mani nei pantaloni sbottonati... Penso che oggi ci sia un riconoscimento esplicito di una sessualità femminile che ha una propria volontà in un modo che è fastidioso per le persone sessiste e omofobe. Perché la sessualità femminile non dovrebbe desiderare altro che essere ottenuta. Farla emergere potrebbe risultare fastidioso. Ma si fottano".