Kristen Stewart sta scrivendo con la fidanzata una commedia 'davvero stupida'

Kristen Stewart ha svelato che sta scrivendo la sceneggiatura di una commedia con al centro una ragazza che usa in modo costante le droghe leggere.

Il progetto è sviluppato in collaborazione con la sua fidanzata, Dylan Meyer, già co-autrice di Moxie insieme a Amy Poehler e figlia di Nicholas Meyer, nominato agli Oscar.

I primi dettagli del progetto

Venezia 2019: una foto di Kristen Stewart sul red carpet di Seberg

Durante una recente intervista, Kristen Stewart ha dichiarato: "Io e la mia fidanzata stiamo scrivendo qualcosa ora. Io e Dylan stiamo scrivendo un film ed è una commedia su una ragazza che si sballa, ed è realmente fottutamente stupido". L'attrice ha aggiunto: "Penso che vi piacerà. Ma il motivo per cui ho pensato a questo progetto è perché siamo migliori amiche con chi si occuperà della produzione. Stiamo iniziando a creare una casa di produzione".

Stewart ha spiegato: "Ho lavorato con così tante persone che non conoscevo e che non mi piacevano, per così tanto tempo. Aveva sicuramente un suo valore ma, inoltre, fan**o".

Kristen Stewart: i 10 migliori film dell'attrice

Il debutto alla regia

Kristen Stewart, prossimamente, debutterà alla regia di un lungometraggio in occasione di The Chronology of Water, tratto dall'autobiografia di Lidia Yuknavitch e che avrà come star Imogen Poots. La star ha ammesso di essere un po' impaurita dalla situazione: "C'è una strana gerarchia che mi mette in crisi. Questa è la cosa più stereotipata, ritrita, aspettata e completamente genuina, ma voglio semplicemente realizzare un film in stile Cassavetes. Voglio che il mio primo film sia un progetto da studente, anche se ci vorranno tre anni per realizzare". Il budget del progetto sarà di circa 5 milioni di dollari.