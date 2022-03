Kristen Stewart scherza su Charlize Theron e i suoi modi di fare "sexy"

Kristen Stewart, la star di Spencer, ha preso in giro Charlize Theron durante un'intervista ed ha anche rivelato che nell'ultimo periodo le sembra di vivere in una simulazione.

Kristen Stewart ha scherzato su quelli che ha definito come i "modi di fare sexy" di Charlize Theron dopo che quest'ultima le ha consegnato il l'American Riviera Award presso il Santa Barbara International Film Festival 2022.

La Stewart, ospite del Santa Barbara International Film Festival, dopo aver ricevuto il premio, ha esordito con le seguenti parole: "Voglio ringraziare questa donna incredibile, una delle donne più forti che abbia mai conosciuto, semplicemente inarrestabile, a volte in un modo spaventoso, ma solitamente in maniera molto sexy."

Durante la conferenza stampa l'attrice ha spiegato che i sui successi recenti rendono la sua esistenza qualcosa di quasi surreale: "Mi sembra che mi sia inventata tutto, è come se vivessi in una simulazione... è troppo, davvero, a volte penso a tutte le cose che mi sono successe e mi chiedo: 'Ma è possibile?'".

Dopo essersi lasciata alle spalle la saga di Twilight, Kristen Stewart è diventata la prima attrice americana a vincere un premio Cesar per la sua interpretazione in Cloud of Sils Maria, diretto da Assayas. La star, durante la stessa intervista, ha elogiato il lavoro svolto dal regista francese: "La cosa strana di quel film è che non è così appariscente. La maggior parte delle persone vince premi per aver interpretato personaggi storici o per essersi rasata la testa perché è molto malata. Sono rimasta sorpresa dal mio premio, è un film che parla decisamente a una sensibilità francese".