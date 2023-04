Kristen Stewart sarà una delle protagoniste di Sacramento, film scritto e diretto da Michael Angarano

Kristen Stewart sarà una delle protagoniste della commedia Sacramento, un progetto che sarà diretto da Michael Angarano, da tempo molto vicino all'attrice e con cui in passato ha avuto una relazione prima del successo di Twilight.

Le riprese del progetto dovrebbero iniziare in primavera.

Al centro della trama di Sacramento ci sono Rickey (Michael Angarano), un giovane pieno di energia e dallo spirito libero, e Glenn (Michael Cera), un suo amico di lunga data che si è sistemato e vive un'esistenza tranquilla. Un viaggio improvviso da Los Angeles a Sacramento porta al centro dell'attenzione il loro passato e mette in dubbio il loro futuro.

Kristen Stewart avrà la parte di Rosie, la moglie di Glenn, mentre Maya Erskine avrà il ruolo di Tallie, la moglie di Rickey.

Nel cast ci saranno anche AK Mendez e Iman Karram che saranno migliore amiche ed ex lottatrici professioniste che aiutano Reickey e Glenn, e Rosalind Chao.

Michael Angarano, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Chris Smith, ha dichiarato: "Siamo grati e davvero entusiasti nel realizzare un film come Sacramento. Io e Chris Smith abbiamo iniziato a scrivere questo film anni fa, dopo che un nostro pilot non ha ottenuto l'approvazione per la produzione. Siamo onorati nel lavorare con questo cast incredibilmente di talento e con questa troupe guidata da Stephen Braun di Bee-Hive Production che è anche un vero collaboratore, non solo un partner grandioso".