Kristen Stewart ha rifiutato un ruolo in Scream 4, ma non esclude di recitare nella saga horror

L'attrice Kristen Stewart ha rivelato il motivo per cui ha rifiutato un ruolo in Scream 4, ma non esclude di recitare nel prossimo sequel della saga.

Kristen Stewart avrebbe potuto recitare in Scream 4, film che ha però rifiutato, e ha ora ammesso che sarebbe disposta a leggere lo script del prossimo capitolo della saga horror.

L'attrice ha raccontato in una recente intervista il motivo per cui non ha accettato di entrare nel mondo del letale Ghostface.

Parlando dei film che non ha realizzato nella sua carriera, Kristen Stewart ha spiegato parlando di Scream 4: "Si tratta del personaggio di Drew Barrymore che viene uccisa all'inizio. E avevano creato un'intera sequenza in cui molte persone vengono uccise per emulare quanto accaduto a Drew. Ma doveva inizialmente essere una sola persona e ho pensato 'Non posso fare come Drew. Non posso toccare quella scena'. Capite cosa voglio dire? Ma poi sono finiti per fare, se mi ricordo in modo corretto, una sequenza più lunga e non una sola vittima".

Nel film vengono infatti coinvolte star come Kristen Bell, Anna Paquin e Lucy Hale.

L'attrice nominata agli Oscar per il suo ruolo in Spencer ha però ammesso che potrebbe essere disponibile a un'apparizione nel sesto capitolo della saga di Scream: "Forse. Leggerei lo script. Amo così tanto Neve Campbell, è stata così gentile con me ed è stato davvero soddisfacente che sia una persona davvero gentile".

Kristen è infatti una grande fan di Scream: "Ho visto quel film recentemente, da adulta questa volta. Lo trovo così fico. Amo il film perché ama i film. La parte più cool di Scream è ciò che dice sul cinema, è così consapevole. Si ripiega su se stesso sei volte. Amo quanto Wes Craven ami i film e come abbia inserito quell'elemento. Si tratta di un film totalmente in stile nerd, non è solo uno slasher. Lo trovo un film meraviglioso ed è così difficile da guardare. Ho pensato 'Non ho più lo stomaco per questo tipo di film'. Ho pensato 'Oh, è davvero, davvero, davvero intenso'".