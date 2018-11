Kristen Stewart protagonista del film Happiest Place?

Kristen Stewart sembra vicina a ottenere il ruolo principale nel film Happiest Season, prodotto da TrisStar Pictures e scritto da Clea DuVall, impegnata inoltre per la prima volta in veste di regista, e Mary Holland.

Sul grande schermo si assisterà alla storia di una ragazza che vuole chiedere alla propria fidanzata di sposarla mentre si trova a una festa organizzata ogni anno dalla sua famiglia. La giovane scopre però che la sua partner non ha rivelato ai suoi genitori, una coppia dai valori conservatori, la propria omosessualità.

La produzione sarà curata da Marty Bowen e Isaac Klausner, mentre Jaclyn Huntling supervisionerà il progetto per conto di Temple Hill, e Hannah Minghella e Shary Shirazi si occuperanno del lungometraggio per TriStar Pictures.

Kristen, attualmente, è impegnata nelle riprese del reboot di Charlie's Angels che ha la regia di Elizabeth Banks e in cui interpreterà uno degli "angeli" impegnati in incredibili missioni in varie nazioni del mondo.

Tra i progetti girati dalla star anche Underwater, Against All Enemies e Lizzie.