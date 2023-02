Kristen Stewart sarà la protagonista di un biopic su Susan Sontag diretto da Kirsten Johnson

Kristen Stewart tornerà nuovamente nei panni di un personaggio realmente esistito e che ha avuto un ruolo importante nella società e nella cultura. Questa volta è stata coinvolta nel biopic Sontag, diretto da Kirsten Johnson e incentrato sul personaggio di Susan Sontag. A riportare per primo la notizia è stato Screen Daily.

In base a quello che sappiamo questo lungometraggio, con al centro Kristen Stewart, si baserà sulla biografia "Sontag: Her Life" di Ben Moser, e sarà scritto per il grande schermo da Kirsten Johnson e Lisa Kron. La sua produzione sarà invece affidata a Brouhaha Entertainment, e le riprese partiranno in concomitanza con il Festival del cinema di Berlino.

"Stiamo usando Berlino come momento per dare il via al progetto, fare riprese di Kristen e parlarle di come diventerà Sontag", ha detto Gabrielle Tana, co-fondatrice di Brouhaha Entertainment e produttrice del progetto, che ha poi aggiunto: "Sarà un dramma, ma con un aspetto documentaristico. Kirsten ha un approccio meraviglioso alla narrazione, e questo ne sarà il riflesso".

Per chi non lo sapesse, Susan Sontag era una scrittrice e intellettuale molto influente, che ha espresso le sue idee sui diritti umani e la giustizia sociale in saggi famosi, legati a questioni sociali come l'epidemia di AIDS e le critiche alla guerra del Vietnam.