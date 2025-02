Kristen Stewart, Michael Angarano e Michael Cera fanno un viaggio nel trailer di Sacramento

L'11 aprile arriverà nei cinema americani la commedia Sacramento, con star Kristen Stewart e Michael Cera, di cui Vertical ha condiviso online il primo trailer.

Nel video si mostrano le prime sequenze del film diretto da Michael Angarano, coinvolto anche come attore, che segue quello che accade quando un triste evento riavvicina un gruppo di amici.

Cosa racconterà Sacramento

Michael Cera interpreta nel film Glenn, un giovane che parte per un viaggio insieme al suo amico Rickey, il ruolo di Michael Angarano, che ha da poco perso il padre. Kristen Stewart, come rivelato dal trailer di Sacramento, sarà Rosie, la moglie di Glenn che incoraggia il marito a intraprendere il viaggio.

Ecco il trailer:

La sinossi ufficiale del film anticipa che, dopo la morte del padre, l'energetico e spirito libero Rickey (Angarano) convince il suo vecchio amico Glenn (Cera) a compiere un viaggio last minute da Los Angeles a Sacramento. Frustrato dal complesso di Peter Pan di Rickey, Glenn viene incoraggiato dalla moglie Rosie (Stewart), che è incinta, a compiere l'avventura per riallacciare i rapporti. I due uomini, mentre viaggiano a bordo della vecchia macchina di Glenn, parlano delle ansie della loro vita, affrontano gli errori compiuti in passato e mettono in dubbio quello che il futuro riserva a entrambi.

Nel cast c'è anche Maya Erskine, partner nella vita di Angarano.

Il team che ha lavorato a Sacramento

Angarano, che ha firmato anche la regia, ha co-scritto la sceneggiatura insieme a Chris Smith. Nel team della produzione ci sono Stephen Braun, Sam Grey, Chris Abernathy d Eric B. Fleischman.

Cera, in un'intervista, aveva spiegato che Sacramento racconterà la storia di due personaggi che stanno per diventare genitori e per entrare in un nuovo capitolo della loro vita, come stava accadendo anche a lui e a Michael quando hanno iniziato a lavorare allo sviluppo del film.