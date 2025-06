Michael Cera e l'incontro con Jackie Chan: "Non aveva idea di chi fossi"

Michael Cera ha svelato i dettagli del suo divertente incontro con Jackie Chan, avvenuto mentre i due attori si trovavano negli studi di BBC Radio 2 per promuovere i loro nuovi film.

La star delle arti marziali era infatti impegnata nella promozione di Karate Kid: Legends, mentre il protagonista di Scott Pilgrim vs. the World è uno dei membri del cast di La trama fenicia, il nuovo lungometraggio diretto da Wes Anderson.

L'incontro tra Michael e Jackie Chan

In un'intervista rilasciata a NME, Michael Cera ha raccontato la reazione di Jackie Chan: "Quando l'ho incontrato ha reagito come se stesse pensando: 'Chi è questa persona? Cosa sta accadendo?'. Abbiamo fatto una foto insieme, ma credo pensassi fossi il vincitore di un concorso".

Il protagonista di Karate Kid: Legends è stato comunque particolarmente gentile: "Ha detto: 'Okay, facciamo una foto davvero velocemente, andiamo'. Non in modo maleducato. Ma mi è sembrato come se stessi invadendo il suo poco tempo personale con il suo team prima di essere in onda in radio".

Michael ha quindi aggiunto: "Ho quindi pensato: 'Cosa sto facendo qui?'. Ma tutti erano così dolci e gentili, e ho potuto incontrare Jackie!".

Cosa racconta La Trama Fenicia

Scritto da Wes Anderson insieme al fedele collaboratore Roman Coppola, il film racconta la storia del ricco uomo d'affari Zsa-zsa Korda, che ha costruito il suo patrimonio attraverso pratiche discutibili, e nomina la sua sola figlia, una suora, unica erede del suo patrimonio. Mentre Korda intraprende una nuova impresa, i due diventano presto il bersaglio di intriganti magnati, terroristi stranieri e feroci assassini.

Il cast è guidato da Benicio del Toro, affiancato da Mia Threapleton, Tom Hanks, Bryan Cranston, Mathieu Amalric, Richard Ayoade, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Rupert Friend, Hope Davis, Cera e Riz Ahmed.