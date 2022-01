Kristen Stewart: il suo look vintage per la copertina di W Magazine è semplicemente perfetto (FOTO)

Kristen Stewart è apparsa sulla copertina di W Magazine, con un look vintage semplicemente perfetto, ispirato direttamente dagli anni '60. Le foto celebrano la star ed altri nove attori, tra i quali figurano anche Lady Gaga e Denzel Washington, per le loro straordinarie interpretazioni cinematografiche dell'ultimo anno.

Per la copertina la Stewart ha seguito le indicazioni della stilista Sara Moonves che ha scelto per lei una giacca e una gonna in tweed giallo, per gentile concessione di Chanel. I suoi capelli, inoltre, sono stati acconciati seguendo i canoni estetici degli anni '60, ricreando uno dei look più popolari di sempre.

L'attrice è stata inclusa nella rivista per la sua incredibile interpretazione in Spencer, il film biografico sulla principessa Diana in cui la star recita nel ruolo della defunta reale. Nella sua intervista, pubblicata sempre sulla rivista, l'interprete ha rivelato alcuni dettagli inerenti alla sua vita professionale, incluso come sapeva già di voler recitare all'età di 9 anni.

"Quando ho girato il mio primo film, La sicurezza degli oggetti ho pensato: 'Questo è quello che voglio; questa è la sensazione che cerco. Continuo a inseguirla da allora'", ha dichiarato Kristen Stewart. "È quel senso di creare qualcosa insieme agli altri. È stato emozionante vedere quante versioni di me sono riuscita a trovare".