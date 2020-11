Kristen Stewart ha insegnato un "trucchetto" con la birra a Dan Levy

Kristen Stewart ha insegnato un trucco un po' audace per aprire la birra a Dan Levy, sua co-star nel film Happiest Season, in streaming dal 25 novembre.

Kristen Stewart e Dan Levy hanno parlato del tempo trascorso insieme durante le riprese di Happiest Season e l'attore ha quindi ricordato la volta in cui la collega gli ha insegnato un trucchetto per aprire la birra con la testa (e poi berla).

Mancano ormai pochissimi giorni all'uscita di Happiest Season, commedia natalizia che vede protagoniste Kristen Stewart e Mackenzie Davis. Proprio durante una delle interviste organizzate per promuovere l'uscita in streaming del film, l'attrice statunitense è intervenuta al fianco di Dan Levy, anche lui presente nel cast, per raccontare alcuni aneddoti risalenti al periodo delle riprese.

A quanto pare, pur provenendo da due aree opposte dell'industria cinematografica, Stewart e Levy hanno approfittato di questo loro incrocio di carriere per imparare qualcosa di nuovo, come ad esempio alcuni trucchi legati alla birra. Bisogna premettere che le riprese di Happiest Season si sono tenute a Pittsburgh prima che le restrizioni e le regole sanitarie diventassero la nuova normalità sui set cinematografici. Quindi, tra un ciak e l'altro, Kristen Stewart e Dan Levy hanno avuto modo e tempo di uscire spesso insieme e dare inizio ad una bella amicizia.

Mentre parlavano di quel periodo, Levy ha raccontato che lui e Kristen Stewart si sono scambiati i loro libri preferiti, hanno parlato dell'Autobiografia del rosso (romanzo in versi di Anne Carson, ndr) e l'attrice gli ha insegnato come aprire una birra sbattendola in testa (e poi berla): "Una sera Kristen mi ha chiesto se mi andava di partecipare a qualcosa che alla fine è stata la prefazione di tutto questo. E io ho detto 'Certo!'. L'idea è che una volta che lo accetti, devi farlo. E fondamentalmente ti ritrovi a sbattere una lattina di birra sulla tua testa finché non si apre e poi bevi la birra. Ed io ho provato a farlo una volta, ho sbattuto la lattina sulla testa ed ho pensato 'Questa cosa non fa per me'. Kristen ovviamente lo ha fatto in modo impeccabile, ha finito la birra ed io sono rimasto con una birra in mano, pensando che fosse quello il motivo per cui non ero popolare al liceo".

Ricordiamo che in Happiest Season Kristen Stewart interpreta la parte di Abby, una giovane che ha intenzione di chiedere alla sua fidanzata Harper (Davis) di sposarla durante la tradizionale cena di Natale della sua famiglia, fino al momento in cui si rende conto che non ha detto di essere gay. Il film sarà disponibile in streaming negli Stati Uniti dal 25 novembre.