Kristen Stewart nella prima foto di Seberg

Kristen Stewart è l'attrice Jean Seberg nella prima foto del film biografico Seberg, che verrà presentato in anteprima a Venezia 2019. Il progetto prodotto da Amazon Studios non ha ancora una data di uscita ufficiale nei cinema americani e, inizialmente, si intitolava Against All Enemies.

Seberg, con protagonista Kristen Stewart, è ispirato a quanto realmente accaduto alla star del cinema negli anni '60, periodo in cui divenne uno degli obiettivi di un programma illegale di sorveglianza dell'FBI chiamato COINTELPRO.

Seberg ha trascorso quasi metà della sua vita in Francia e il suo coinvolgimento politico e romantico con l'attivista Hakim Jamal la rese, secondo le autorità americane, una persona da tenere sotto controllo.

Ecco la foto:

Kristen Stewart in una foto di Seberg

Il film è diretto da Benedict Andrews (Una) e nel cast ci saranno anche Jack O'Connell, con il ruolo dell'agente dell'FBI che si occupa dell'attrice, Anthony Mackie, Margaret Qualley e Colm Meaney.

La sceneggiatura è firmata da Joe Shrapnel e Anna Waterhouse, mentre le riprese inizieranno in estate.

Tra i produttori ci saranno Fred Berger e Brian Kavanaugh-Jones.