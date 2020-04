Kristen Stewart: la sua fidanzata condivide una foto personale per il compleanno

Kristen Stewart ha compiuto trent'anni e Dylan Meyer, la sua attuale fidanzata, ha condiviso una loro foto, con una dolce dichiarazione d'amore, su suo profilo Instagram. La loro relazione è diventata pubblica lo scorso agosto, quando furono paparazzate mentre si baciavano per le strade di New York.

Giovedì' scorso Kristen Stewart ha festeggiato i suoi trent'anni. L'attrice di Twilight dopo essere stata identificata per anni con il personaggio di Bella Swan, ha finalmente convinto i critici con alcune interpretazioni che le sono valse anche riconoscimenti importanti. Per celebrare compleanno della compagna, Dylan ha condiviso su Instagram alcuni scatti che le ritraggono insieme. "È il compleanno della mia persona preferita, in assoluto. E auguro a tutti di vivere le sensazioni che sto vivendo con lei - aggiungendo - siamo di passaggio su questa terra, trascorri il tuo tempo con qualcuno che ti ispira ad essere una versione miglior di te, in grado di accenderti". Nell'istantanea, Meyer non sta guardando verso l'obiettivo e tiene un braccio attorno alle spalle di Stewart

Dopo la fine della sua relazione con Robert Pattinson, Kristen Stewart ha fatto coming out nel 2016 dichiarando a tutti che era fidanzata con Alicia Cargile. Dopo essere stata legata per alcuni anni alla modella Stella Maxwel ha iniziato la relazione con Dylan Meyer. Le due si sono conosciute alla festa di un amico. La coppia di solito mantiene privata la loro relazione, ma Stewart ha parlato di Meyer in un'intervista televisiva con Howard Stern lo scorso novembre dicendo che non vede l'ora di farle la proposta.