Kristen Stewart: "Il Festival di Cannes è il mio preferito perché parla di cinema, non di celebrità"

Kristen Stewart, durante un'intervista di WWD, ha rivelato che il Festival di Cannes è il suo festival preferito per il modo in cui promuove il dialogo su film, arte e recitazione restando notoriamente distante della frenesia del mondo del gossip e della celebrità.

"Cannes ha più a che fare con argomenti come il motivo per cui ce l'hai fatta a sfondare, chi sei e chi ami, e su com'è camminare su quelle scale con il cast e la troupe", ha spiegato la Stewart. "Non ha niente a che fare con l'essere presa da parte e l'essere isolata come una merce perché sei una celebrità."

"È così diverso da qualsiasi altro posto al mondo", ha continuato la star, affermando che il festival di Cannes parla di cinema, non di celebrità: "Ciò che amiamo è ciò che anche questo posto ama. E anche se, ovviamente, c'è un elemento relativo ad una sorta di frenesia superficiale, al primo posto c'è sempre il cinema."

Proprio a Cannes lo scorso anno è stato proiettato il cortometraggio scritto e diretto da Kristen Stewart intitolato Come Swim: "È incredibile rendersi conto che stai diventando parte di qualcosa che hai venerato per tutta la vita, è come se improvvisamente fossi parte del vocabolario."