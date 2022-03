Kristen Stewart, ecco come ha festeggiato la nomination agli Oscar con la sua fidanzata

Kristen Stewart è candidata come migliore attrice agli Academy Awards 2022 per il ruolo della principessa Diana in Spencer: è la prima nomination all'Oscar ottenuta dall'attrice statunitense.

Questa domenica Kristen Stewart ha riferito a Variety, durante i Film Independent Spirit Awards, di aver celebrato la sua nomination all'Oscar come migliore attrice protagonista, per il ruolo della principessa Diana in Spencer, giocando a golf con la fidanzata Dylan Meyer e le sue amiche.

"Sono andata a Los Feliz con le mie amiche e la mia fidanzata e abbiamo giocato a golf", ha detto la Stewart. "Siamo diventate davvero delle buone amiche nell'ultimo periodo, quindi ci siamo dette: 'Andiamo a colpire delle palline con delle mazze tentando di lanciarle in dei piccoli buchi'."

L'attrice ha anche ammesso di essere "ancora... un po' stordita" da quando ha ricevuto la nomination, spiegando: "I bambini hanno molte piccole fantasie nelle loro teste... anche se, ovviamente, non ho iniziato a fare film e a recitare per ottenere una nomination all'Oscar".

"Scommetto che da ragazzina, probabilmente mi dicevo: 'Sì, se hai intenzione di fare qualcosa, dovresti farla bene.' Ma ora, in tutta onestà, non posso crederci", ha aggiunto Kristen Stewart. Dopo l'annuncio della sua nomination dello scorso mese, la star ha detto a Entertainment Tonight di essere "senza parole e sconvolta" per il riconoscimento dell'Academy.